В России пройдет Марш солидарности народа и армии

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Марш в поддержку русской армии пройдет в России 12 марта. Волонтеры рассказали, как еще можно поддержать российских военных.

Добровольцы организовали Марш солидарности народа и армии в России. О том, как можно поддержать российских военных, участвующих в освободительной спецоперации на Украине, волонтеры рассказали в своем Telegram-канале.

После начала освободительной спецоперации российских военнослужащих на Украине в Сети развернулась кампания в поддержку неонацистов и «бандеровцев». Антироссийская пропаганда распространяется в социальных сетях и даже некоторых СМИ. Минобороны РФ отметило, что большинство фейков о ходе спецоперации генерируется на Украине с целью дискредитации российской армии.

Пока Госдума рассматривает возможность введения ответственности за распространение антироссийских фейков, добровольцы организуют Марш солидарности народа и армии в поддержку ВС РФ.

Сейчас организаторы акции подали заявку на проведение марша 12 марта в Москве. Предположительно, шествие пройдет от здания Госдумы на Тверской улице до Триумфальной площади.

Россиян, которые живут в других городах, волонтеры просят поддержать российских военнослужащих информационно. Можно открыто заявить о своей поддержке военным в соцсетях, вывесить национальный флаг, знамя ВС РФ, Знамя Победы, флаги ЛДНР, Новороссии или русские православные стяги в окнах квартир, повязать ленту с национальной символикой на автомобиль, рюкзак или одежду.

Кроме того, добровольцы напомнили о необходимости закрашивать или срывать антироссийские листовки и надписи на территории России.

Заместитель парламента Новосибирской области, кадровый офицер, военный в четвертом поколении, участвующий в спецоперациях в Азии, Андрей Панферов поддержал акцию, отметив, что наше дело – правое, и рассказал, что еще неравнодушные люди могут сделать для того, чтобы противостоять антироссийской пропаганде.