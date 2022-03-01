Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В России пройдет Марш солидарности народа и армии

Фото В России пройдет Марш солидарности народа и армии
Фото В России пройдет Марш солидарности народа и армии

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Марш в поддержку русской армии пройдет в России 12 марта. Волонтеры рассказали, как еще можно поддержать российских военных.

Добровольцы организовали Марш солидарности народа и армии в России. О том, как можно поддержать российских военных, участвующих в освободительной спецоперации на Украине, волонтеры рассказали в своем Telegram-канале.

После начала освободительной спецоперации российских военнослужащих на Украине в Сети развернулась кампания в поддержку неонацистов и «бандеровцев». Антироссийская пропаганда распространяется в социальных сетях и даже некоторых СМИ. Минобороны РФ отметило, что большинство фейков о ходе спецоперации генерируется на Украине с целью дискредитации российской армии.

Пока Госдума рассматривает возможность введения ответственности за распространение антироссийских фейков, добровольцы организуют Марш солидарности народа и армии в поддержку ВС РФ.

Сейчас организаторы акции подали заявку на проведение марша 12 марта в Москве. Предположительно, шествие пройдет от здания Госдумы на Тверской улице до Триумфальной площади.

Россиян, которые живут в других городах, волонтеры просят поддержать российских военнослужащих информационно. Можно открыто заявить о своей поддержке военным в соцсетях, вывесить национальный флаг, знамя ВС РФ, Знамя Победы, флаги ЛДНР, Новороссии или русские православные стяги в окнах квартир, повязать ленту с национальной символикой на автомобиль, рюкзак или одежду.

Кроме того, добровольцы напомнили о необходимости закрашивать или срывать антироссийские листовки и надписи на территории России.

Заместитель парламента Новосибирской области, кадровый офицер, военный в четвертом поколении, участвующий в спецоперациях в Азии, Андрей Панферов поддержал акцию, отметив, что наше дело правое, и рассказал, что еще неравнодушные люди могут сделать для того, чтобы противостоять антироссийской пропаганде.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34193
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
29836
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22945
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
22244
Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
20987
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
18795
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16428
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ