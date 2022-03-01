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общество

Жители Новосибирска пожаловались на звонки от имени президента Украины Зеленского

Фото Жители Новосибирска пожаловались на звонки от имени президента Украины Зеленского
Фото Жители Новосибирска пожаловались на звонки от имени президента Украины Зеленского

Фото: Instagram @zelenskiy_official

В Новосибирске жители рассказали о фейковых звонках якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского, который просил остановить военные действия.

В ночь на 1 марта жители Новосибирска пожаловались на звонки с украинских и белорусских номеров. Те, кто брали трубки, слышали сообщение от президента Владимира Зеленского, который призывал остановить военные действия в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«Ночью многие наши подписчики получили звонки с украинских номеров от имени Владимира Зеленского», – рассказали в «АСТ-54».

У некоторых пользователей, получивших звонок, телефон определил номер как украинский или белорусский. Многие рассказали, что побоялись отвечать на звонок, так как думали, что это мошенники.

Однако некоторые телефонный звонок приняли. По их словам, вместо живого собеседника в трубке проигрывалось сообщение, записанное голосом президента Владимира Зеленского. Глава государства якобы просил прекратить все военные действия.

Напомним, что Сиб.фм продолжает следить за ситуацией в Украине и опубликовал последнюю сводку актуальных данных на утро 1 марта. Кроме того, 28 февраля состоялись переговоры России и Украины в Республике Беларусь, на которых делегации определили приоритетные темы и обговорили возможность второй встречи.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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