Жителя Новосибирска оштрафуют на 5 тысяч рублей за ложное минирование

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирец пойдет под суд за ложные сообщения о минировании.

Новосибирский суд вынесет приговор местному жителю, который сообщил в полицию о ложном минировании жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит дело в отношении местного жителя, который сообщил в полицию о ложном минировании. Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 207 УК РФ. Максимальное наказание по указанной статье – штраф в размере полумиллиона рублей.

Помимо этого, новосибирцу придется компенсировать причиненный городу и экстренным службам ущерб на сумму более 5 тысяч рублей.

По версии следствия, в конце 2021 года обвиняемый позвонил в службу «112» и заявил, что в доме № 7 на улице Земнухова в Новосибирске заложена бомба, которая якобы взорвется через пять минут. Полицейские осмотрели здания, однако взрывных устройств там не было.

В суде сообщили, что для проверки сообщения о минировании пришлось привлечь технические средства, транспорт и личный состав правоохранительных органов и медицинских учреждений. Это причинило материальный ущерб полиции Новосибирска, полицейскому главку Новосибирской области, станции скорой медицинской помощи и ГБУ НСО «Медтранс». Общий размер ущерба составил порядка 7 500 рублей, передает АиФ-Новосибирск.

Вчера сообщения о «минировании» поступили в новосибирское метро, сегодня в Новосибирске эвакуировали сотрудников и студентов учебных заведений из-за таких же сообщений.