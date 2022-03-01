Жителям Новосибирска звонили от имени президента Украины Зеленского

Фото: Instagram @zelenskiy_official

Во вторник, 1 марта, в Новосибирск начали поступать звонки с украинских и белорусских номеров.

Жителям Новосибирска начали поступать звонки от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом подписчики, которым поступали подобные звонки, рассказали в Telegram-канале «АСТ-54».

«Ночью многие наши подписчики получили звонки с украинских номеров от имени Владимира Зеленского», – сообщили в «АСТ-54».

В комментариях многие поделились, что им тоже начали поступать звонки с украинских номеров. Многие не стали на них отвечать из-за непривычного номера, а позже удалось определить, что вызов шёл из Украины.

Одна из жительниц Новосибирска Евгения рассказала «АиФ-Новосибирск», что ей также поступило подобное сообщение от имени Владимира Зеленского.

«Прослушала сейчас аудиосообщение. Да, действительно Зеленский, точнее его голос. Призыв забрать мужей, детей с Украины и остановить эти действия», – поделилась она.

Напомним, что 28 февраля в Белоруссии прошли переговоры России и Украины. Во встрече приняли участие глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, а также первый замглавы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Известно, что обе делегации на встрече определили приоритетные темы, а также обсудили возможность проведения второго раунда. На данный момент дата новых переговоров не определена.