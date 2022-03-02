Без Apple и Nike: какие компании уходят из России после событий в Украине

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Какие компании прекращают сотрудничество с Россией на фоне военных действий в Украине — в материале Сиб.фм.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине 24 февраля. После появления российских военнослужащих на территории Украины мировое сообщество накладывает на Россию множество ограничений. Журналисты Сиб.фм разобрались, какие санкции распространяются на РФ на 2 марта 2022 года.

2 марта стало известно о том, что корпорация Apple прекратила экспорт и продажу своих товаров на территории РФ, а также остановила работу своих сервисов, в том числе Apple Pay. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании. Оформить заказ через онлайн-магазин компании тоже на данный момент нельзя. Розничные магазины, которые осуществляли продажу товаров компании Apple в Новосибирске, утром 2 марта не открылись.

Закрывает онлайн-продажи в Россию и бренд спортивных товаров Nike. Заказ в официальном магазине и через приложение для россиян теперь невозможны, также компания отметила, что «не может гарантировать доставку товаров в страну» в случае с розничными продажами. Информацию об этом опубликовали «RT на русском».

Также своё присутствие в России приостановили несколько автомобильных концернов: американский Ford, шведские Volvo, Scania и Ericsson. Об этом сообщили РИА Новости.

О выходе из России заявили так же британские нефтегазовые компании BP и Shell, а также крупнейшая нефтегазовая компания Северной Европы Equinor. Такие данные приводит портал «Нефть России».

О прекращении поставок и рейсов в Россию и Украину заявили американские судоходные компании FedEx и UPS, а также немецкая компания экспресс-доставки грузов и документов DHL. Такую информацию опубликовало издание «Фонтанка».

Ограничения коснулись также сферы культуры и искусства. На данный момент прокат и релиз картин в России прекратили Disney, Universal Pictures и Warner Bros. Отозвала лицензии на свой контент для России также студия BBC Studio. Данные об этом сообщил РБК.

Кроме того, теперь России недоступно участие в «Евровидении» и Каннском фестивале. Об этом сообщили Lenta.ru со ссылкой на Variety.

С 27 февраля для самолётов России закрыто воздушное пространство всех стран, входящих в Евросоюз. 2 марта своё небо для РФ закрыли и США, сообщает ТАСС.

Напомним, Сиб.фм ведёт прямую текстовую трансляцию о происходящем в Украине.