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В Новосибирске закрылся фирменный магазин Apple в ТЦ «Галерея»

Фото В Новосибирске закрылся фирменный магазин Apple в ТЦ «Галерея»
Фото В Новосибирске закрылся фирменный магазин Apple в ТЦ «Галерея»

Фото Сиб.фм

В среду, 2 марта, в новосибирском ТЦ «Галерея» остановил работу фирменный магазин техники Apple re:Store.

Официальный магазин re:Store по продаже техники Аpple прекратил работу в крупном торговом центре «Галерея» в Новосибирске. Торговая точка закрылась в среду, 2 марта, передаёт находящийся на месте журналист Сиб.фм.

На входных рольставнях закрытого магазина утром 2 марта было замещено объявление с сообщением о том, что торговая точка «временно не работает по техническим причинам».

Фото В Новосибирске закрылся фирменный магазин Apple в ТЦ «Галерея» 2

Закрытие магазина может быть связано с прекращением дистрибуции продукции Apple в Россию. О том, что компания останавливает продажу своих товаров на территории России, а также ограничивает работу Apple Pay и других сервисов, стало известно утром 2 марта. Это стало очередной санкцией в сторону России после начала военной спецоперации в Украине.

Как ранее писал Сиб.фм, утром 2 марта на сайтах магазинов DNS в Новосибирске остановилась продажа смартфонов iPhone 13 поколения. Пользователи видят надпись: «Странно, но ничего нет».

В розничном магазине DNS в «Галерее» айфоны также исчезли из продажи. Однако приобрести смартфон пока возможно в салонах связи МТС и «Мегафон».

Фото В Новосибирске закрылся фирменный магазин Apple в ТЦ «Галерея» 3

Напомним, ранее в Новосибирске резко выросли цены на товары Apple. Некоторые модели iPhone подорожали сразу на 20 тысяч.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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