Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта

Фото В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта
Фото В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта

Фото и скриншоты Сиб.фм

В среду, 2 марта, новосибирские сайты торговой сети DNS прекратили онлайн-продажу смартфонов iPhone.

В Новосибирске на сайтах магазинов DNS утром 2 марта остановилась продажа iPhone 13 поколения. На поисковый запрос выходит пустая форма с надписью: «Странно, но ничего нет».

Фото В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта 2

Предположительно, это может быть связано с прекращением дистрибуции продукции Apple в Россию. О том, что компания останавливает продажу своих товаров на территории России, а также ограничивает работу Apple Pay и других сервисов, стало известно утром 2 марта. Это стало очередной санкцией в сторону России после начала военной спецоперации в Украине.

В остальных сетях магазинов бытовой техники, например, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ситилинк», продажа iPhone доступных моделей продолжается.

Фото В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта 3

Фото В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта 4

Фото В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта 5

Ранее стало известно о стремительном повышении цен в сети магазинов DNS. В том числе увеличилась и стоимость продукции Apple: например, некоторые модели iPhone выросли в цене сразу на 20 тысяч.

После публикаций в ряде СМИ и тематической петиции жителей Новосибирска Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности такого резкого увеличения стоимости.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

Новосибирская область
техника
магазин
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34479
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
30261
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
26952
Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
23235
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
21117
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
19180
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16678
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ