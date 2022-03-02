В Новосибирске сайт DNS остановил продажу iPhone 2 марта

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В среду, 2 марта, новосибирские сайты торговой сети DNS прекратили онлайн-продажу смартфонов iPhone.

В Новосибирске на сайтах магазинов DNS утром 2 марта остановилась продажа iPhone 13 поколения. На поисковый запрос выходит пустая форма с надписью: «Странно, но ничего нет».

Предположительно, это может быть связано с прекращением дистрибуции продукции Apple в Россию. О том, что компания останавливает продажу своих товаров на территории России, а также ограничивает работу Apple Pay и других сервисов, стало известно утром 2 марта. Это стало очередной санкцией в сторону России после начала военной спецоперации в Украине.

В остальных сетях магазинов бытовой техники, например, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ситилинк», продажа iPhone доступных моделей продолжается.

Ранее стало известно о стремительном повышении цен в сети магазинов DNS. В том числе увеличилась и стоимость продукции Apple: например, некоторые модели iPhone выросли в цене сразу на 20 тысяч.

После публикаций в ряде СМИ и тематической петиции жителей Новосибирска Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности такого резкого увеличения стоимости.