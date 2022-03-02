Над Новосибирском пролетели десять военных истребителей МиГ-31 - sib.fm

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2 марта над Новосибирском заметили с десяток военных истребителей МиГ-31, которые летели на дозаправку в Толмачёво.

В среду, 2 марта, жители Новосибирска рассказали, что видели в небе над городом несколько военных истребителей. По их словам, авиатехника с сильным гулом пролетела над городом около 15:00. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

По словам очевидцев, в небе со стороны восточной части Новосибирска пролетели около десяти самолётов. Она направлялись в сторону вокзала Новосибирск-Главный. Жители предположили, что это могли быть МиГ-29 или Су-27.

Однако в пресс-службе ЦВО уточнили, что над городом действительно летал военный истребитель. Однако это был МиГ-31 – самолёт-перехватчик, который является самым быстрым воздушным судном в российской армии. Известно, что они летели в аэропорт Толмачёво на дозаправку, количество самолётов не уточняется.

Напомним, что в Новосибирске стали чаще замечать в небе военную технику. Буквально на днях над городом жители запечатлели военный вертолёт. Снимки воздушного судна распространились в социальных сетях.

Отметим, что в Толмачёво со 2 марта перестают обслуживать клиентов по картам Priority Pass. В пресс-центре аэропорта решение объясняют из-за ситуации «по взаиморасчётам с другими странами».