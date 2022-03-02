Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Аэропорт Толмачёво в Новосибирске приостановил обслуживание по картам Priority Pass

Фото Аэропорт Толмачёво в Новосибирске приостановил обслуживание по картам Priority Pass
Фото Аэропорт Толмачёво в Новосибирске приостановил обслуживание по картам Priority Pass

Фото Сиб.фм

Новосибирский аэропорт Толмачёво перестал обслуживать клиентов по картам Priority Pass из-за ситуации «по взаиморасчётам с другими странами».

В новосибирском аэропорту Толмачёво со 2 марта временно приостановили обслуживание по картам Priority Pass. Информацию об этом Сиб.фм подтвердили в пресс-центре аэропорта.

Сегодня, 2 марта, аэропорт уведомил пассажиров, что перестаёт осуществлять обслуживание по данным картам и приносит извинения за доставленные неудобства. Отметим, что Priority Pass – это карты Visa Infinite, позволяющие их владельцам посещать бизнес и VIP-залы аэропортов разных стран, которые участвуют в данной программе.

«Картой Priority Pass пользуются многие клиенты. Решение [о приостановке обслуживания] связано с тем, что сейчас непонятная ситуация по взаиморасчётам с другими странами», – объяснили Сиб.фм в пресс-службе.

Напомним, что против России ввели санкции после начала военной спецоперации в Украине. После этого Mastercard была вынуждена заблокировать часть отечественных организаций и-за «санкционных распоряжений. Кроме того, компания перестаёт выпускать новые банковские карты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34612
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
30422
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
27751
Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
23356
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
21171
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
19353
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16785
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ