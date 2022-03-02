Аэропорт Толмачёво в Новосибирске приостановил обслуживание по картам Priority Pass

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Новосибирский аэропорт Толмачёво перестал обслуживать клиентов по картам Priority Pass из-за ситуации «по взаиморасчётам с другими странами».

В новосибирском аэропорту Толмачёво со 2 марта временно приостановили обслуживание по картам Priority Pass. Информацию об этом Сиб.фм подтвердили в пресс-центре аэропорта.

Сегодня, 2 марта, аэропорт уведомил пассажиров, что перестаёт осуществлять обслуживание по данным картам и приносит извинения за доставленные неудобства. Отметим, что Priority Pass – это карты Visa Infinite, позволяющие их владельцам посещать бизнес и VIP-залы аэропортов разных стран, которые участвуют в данной программе.

«Картой Priority Pass пользуются многие клиенты. Решение [о приостановке обслуживания] связано с тем, что сейчас непонятная ситуация по взаиморасчётам с другими странами», – объяснили Сиб.фм в пресс-службе.

Напомним, что против России ввели санкции после начала военной спецоперации в Украине. После этого Mastercard была вынуждена заблокировать часть отечественных организаций и-за «санкционных распоряжений. Кроме того, компания перестаёт выпускать новые банковские карты.