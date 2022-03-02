В Новосибирске к отменённому МЧМ-2023 снесли 220 рекламных щитов

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В Новосибирской области за 2021 год демонтировали 220 рекламных щитов на гостевых маршрутах МЧМ-2023.

Мэрия Новосибирска подсчитала количество рекламных щитов, которые демонтировали к отменённому молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за прошлый год было снесено 220 рекламных щитов на гостевых маршрутах.

Так, в прошлом году комитет рекламы и информации мэрии в рамках подготовки к МЧМ-2023 разработал концепцию по размещению наружной рекламы. Проект касался улиц, которые попадают под гостевые маршруты. В итоге собственники убрали 220 крупноформатных рекламных конструкций.

Финансовые расходы по сносу рекламных конструкций неизвестны, однако за демонтаж платили сами операторы. Всего за 2021 год на зданиях и сооружениях убрали около 1 400 незаконных рекламных щитов.

Напомним, что в Новосибирске и Омске отменили проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году после начала военной спецоперации в Украине. Международная федерация хоккея лишила российскую и белорусскую федерации членства, их места заняли игроки из Франции и Австрии.

Глава регионального Минспорта Сергей Ахапов прокомментировал произошедшее. Он выразил сожаление, что политика вмешалась в спорт из-за происходящих событий.