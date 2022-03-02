В Новосибирске на 13 % подорожали продукты для блинов на Масленицу

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Житель Новосибирска в 2022 году потратит на стопку блинов 153 рубля.

В 2022 году в Новосибирской области зафиксировали подорожание продуктов для блинов на Масленицу. Об этом сообщается в новом отчёте Новосибирскстата.

В отчёте специалисты изучили, как изменилась стоимость одной порции блинов, а за основу был взят классический рецепт теста.

Так, за один литр молока сибиряк заплатит 70 рублей – это на 17 % больше по сравнению с 2021 годом. Шесть яиц обойдутся в 48,2 рубля – выше на 13 %, 300 граммов муки будут стоить 13,2 рубля – на 16 %. Подсолнечное масло (150 граммов) будет стоить 19 рублей – это дешевле на 1,2 %, сахар (40 граммов) стоит 2,3 рубля – дороже на 18 %. Наконец, 7 граммов соли будут стоить 10 копеек – на 5 %.

Таким образом, на стопку блинов к Масленице потребуется 153 рубля – это на 13 % дороже по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что масленичная неделя началась 28 февраля и продлится до 6 марта. Сиб.фм в отдельном материале разобрался, что нельзя делать в первые дни праздника, когда можно начинать печь блины и не только.

Также Сиб.фм опубликовал разные рецепты ПП-блинов от фитнес-тренера из Барнаула Антонины Пивоваровой, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной.