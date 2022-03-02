В Новосибирске нашли пропавшего после ссоры с родителями 11-летнего мальчика - sib.fm

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В Новосибирске нашли пропавшего после ссоры с родителями 11-летнего мальчика

Фото В Новосибирске нашли пропавшего после ссоры с родителями 11-летнего мальчика
Фото В Новосибирске нашли пропавшего после ссоры с родителями 11-летнего мальчика

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске остановили поиски 11-летнего мальчика, который сбежал из дома после ссоры с родителями.

Пропавшего после ссоры с родителями 11-летнего школьника нашли в Новосибирске. Волонтеры сообщили о результатах поисков в соцсетях.

Одиннадцатилетний школьник сбежал из дома на улице Кошурникова в Новосибирске 1 марта, поссорившись с родителями из-за учебы. К вечеру ребенок не вернулся домой, на связь с родными не вышел – родители мальчика заявили в полицию о пропаже ребенка. К поискам подключились и волонтеры новосибирского отряда «Лиза Алерт».

Сегодня, 2 марта, поиски ребенка остановили.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – написали волонтеры в соцсетях.

Информацию об окончании поисков подтвердили в региональной полиции. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

В конце февраля в Новосибирске в аналогичных обстоятельствах пропал 15-летний подросток. Старшеклассник ушел из дома, поссорившись с мамой. Полиция и волонтеры искали его несколько дней.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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