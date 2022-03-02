В Новосибирске нелегальные продавцы мимозы подняли цены на 20 % из-за ситуации на Украине - sib.fm

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В Новосибирске появились нелегальные продавцы мимозы и багульника. Они продают цветы по 200 рублей за ветку.

В преддверии 8 марта в Новосибирске началась нелегальная торговля мимозой и багульником. Продавцы подняли цены на 20 % из-за ситуации на Украине.

Первые несанкционированные точки продаж цветами в преддверии 8 марта появились на площади Калинина в Новосибирске. В 2022 году цены на первые весенние цветы резко выросли. Продавцы уверяют, что это связано с ситуацией на Украине.

Новосибирские продавцы мимозы рассказали, что цветы традиционно везут в Сибирь с юга России – из Сочи и Адлера. Однако в этом году из-за ситуации на Украине российские компании приостановили полеты на юг страны и количество поставок значительно снизилось.

Еще один весенний первоцвет – багульник – привозят в Новосибирск из Алтая. Что примечательно, цветы из обоих регионов стоят одинаково. За кустик багульника новосибирцам придется отдать 100 рублей. Сами продавцы утверждают, что сочинский багульник зацветет раньше, а его ветки будут более раскидистыми.

«Южные растения дольше будут стоять, чем алтайские. Мимоза в этом году, конечно, подорожала», – заявила продавец багульника в беседе с «МК в Новосибирске».

Пока цены у нелегальных уличных торговцев значительно ниже, чем в сертифицированных цветочных магазинах. Однако вскоре новосибирская полиция начнет рейды по таким торговым точкам.



Студии флористики в Новосибирске объявили о росте цен на цветы на 60 %. С традиционным подорожанием цветов перед 8 марта это связано только отчасти – преимущественно проблема во всеобщем росте цен и трудностях с поставками цветов.

В условиях выросших цен на растения новосибирский агроном посоветовала посадить цветы у себя на даче. Эксперт рассказала о самых стильных и устойчивых к сибирскому климату цветах.