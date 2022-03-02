В Новосибирске цветы к 8 марта могут подорожать на 60 % - sib.fm

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Владельцы студий флористики в Новосибирске предупредили о подорожании букетов на 50-60 % в праздники.

В Новосибирске владельцы цветочных магазинов предупредили, что в этом году вынуждены поднять цены сильнее, чем обычно на праздники. Предполагается, что стоимость за букеты увеличится до 60% из-за введённых против России санкций. Как это происходит, объяснил руководитель одной из студий флористики «АиФ-Новосибирск».

«Я слышала, что самолёт уже вылетел, и на границе были какие-то проблемы. Но в итоге цветы доставили. В этом году цены будут выше, чем обычно на 8 марта. Они и так поднимаются на 20-30% – это закономерно. А в этот раз прибавится сверху ещё примерно 30%. То есть плюс 50-60% по сравнению с обычным днём», – объяснила женщина.

На данный момент сотрудники цветочных салонов устанавливают новые цены. Владелица студии флористики отметила, что в её магазины стоимость ещё не установлена. Женщина предполагает, что покупатели будут сильно удивлены, однако она надеется, что люди поймут – сегодня дорожает всё. Например, ранее ветка хризантемы стоила 180 рублей, теперь – 270 рублей.

Информацию подтверждают и в других цветочных магазинах. Так, продавцы отмечают, что в этом году на 8 марта ожидается заметное удорожание букетов.

Напомним, что из России из-за введённых санкций уходит известная компания Apple. В городе уже начали закрывать официальные магазины. Теперь приобрести iPhone можно будет только через сайты объявлений с рук. Так, на «Авито» уже опубликовали объявление о продаже iPhone 13 за 600 тысяч рублей – в 4,5 раза больше первоначальной стоимости.