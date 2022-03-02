В Новосибирске цена на iPhone 13 взлетела до 600 тысяч рублей - sib.fm

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В Новосибирске цена на iPhone 13 взлетела до 600 тысяч рублей

Фото В Новосибирске цена на iPhone 13 взлетела до 600 тысяч рублей
Фото В Новосибирске цена на iPhone 13 взлетела до 600 тысяч рублей

Фото Сиб.фм

В Новосибирске цены на смартфоны iPhone 13 выросли в 4,5 раза после объявления о прекращении поставок техники Apple в Россию.

В среду, 2 марта, в Новосибирске резко выросли цены на технику компании Apple. Смартфон последней модели — iPhone 13 pro max 512gb "с рук" на сайте объявлений "Авито" продаётся за 600 тысяч рублей. Накануне аналогичные модели телефона стоили в пределах 150 тысяч рублей.

Стоимость "яблочной" продукции увеличилась после сообщения о прекращении поставки продукции Apple на российский рынок.

"Продам айфон, которому 2 месяца. На гарантии, идеальное состояние. В связи с текущей ситуацией рынка — цена высокая. Кому действительно нужно — купит", — отмечает автор объявления.

Фото В Новосибирске цена на iPhone 13 взлетела до 600 тысяч рублей 2

По его словам, смартфон находится в идеальном состоянии, использовался с защитным стеклом. В комплекте — зарядное устройство и чехол. Сам телефон находится на гарантии.

Более бюджетный вариант смартфона предлагается по цене 300 тысяч рублей. Этот iPhone 13 — с меньшим объёмом памяти и двумя камерами.

Отметим, 2 марта после сообщения о прекращении поставок "яблочной" техники в Россию и закрытии официальных магазинов Apple, частники начали реализовывать товар по нерыночным ценам. В частности, РИА-Новости сообщили о продаже MacBook Pro с жестким диском на 1 террабайт и оперативной памятью 64 гигабайта за 1 миллион рублей.

Напомним, 2 марта сеть магазинов DNS в Новосибирске прекратили онлайн-продажу смартфонов iPhone. Также в новосибирском ТРЦ «Галерея» остановил работу фирменный магазин техники Apple re:Store.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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