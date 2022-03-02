В Новосибирске перекрыли движение на двух улицах из-за коммунальных аварий - sib.fm

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске перекроют движение на двух улицах из-за коммунальных аварий.

В Ленинском районе Новосибирска временно ограничат движение из-за аварии на теплотрассе. Об этом рассказали в городской мэрии.

Движение на двух улицах в Ленинском районе Новосибирска временно ограничено из-за аварийных ремонтов. По 15 марта для водителей будет недоступен проезд на улице Новосибирской около здания № 26. До 6 марта новосибирцы не смогут проехать по улице Выставочной в районе дома № 65.

В мэрии объяснили, что движение на улицах Новосибирска перекрыто в связи с аварийным ремонтом теплотрассы и водовода. Водителей просят быть внимательнее на указанных маршрутах и обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также соблюдать ПДД.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске загруженный перекрёсток в Октябрьском районе частично перекроют почти на год для установки камер видеофиксации. Также до середины мая будет изменена схема движения троллейбуса № 13 в Новосибирске.