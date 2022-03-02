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В Новосибирске трамвай протаранил автомобиль такси

Фото В Новосибирске трамвай протаранил автомобиль такси
Фото В Новосибирске трамвай протаранил автомобиль такси

Vk.com / act54

Трамвай № 13 протаранил автомобиль такси в Новосибирске.

В Новосибирске городской трамвай протаранил машину службы такси Uber. Об этом рассказали очевидцы.

ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улицы Зыряновской и улицы Восход. Судя по кадрам с видеорегистратора, опубликованным в городском сообществе «АСТ-54» в социальных сетях, водитель автомобиля такси с наклейкой Uber собирался развернуться через трамвайные пути. В этот момент трамвай № 13 протаранил машину.

По словам новосибирцев, из-за происшествия они с утра опоздали на работу.

Ранее Сиб.фм писал, в ДТП с двумя автомобилями такси в Новосибирске пострадал 8-летний ребёнок. До этого в Новосибирске водитель иномарки сбил 8-летнего ребёнка на зебре. Мальчика увезли в больницу.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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