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В Новосибирской области 51-летняя женщина родила ребёнка

Фото В Новосибирской области 51-летняя женщина родила ребёнка
Фото В Новосибирской области 51-летняя женщина родила ребёнка

Фото pixabay.com

В Новосибирской области определили самых возрастных родителей в 2022 году.

В 2022 году в Новосибирской области определили самую возрастную мать – ею стала 51-летняя местная жительница. Об этом сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС.

Также в ведомстве рассказали о самом возрастном отце в регионе – им стал 61-летний мужчина.

Отметим, что в 2022 году самой молодой невестой стала 17-летняя девушка-подросток, которая вышла замуж за 18-летнего парня. Всего с начала года заключили брак 1 760 пар, из которых 167 выпали на зеркальную дату – 22.02.2022.

Напомним, ранее главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков рассказал, что в ближайшее время ожидается уменьшение репродуктивного возраста. Эксперт объяснял, что детородный возраст женщины сегодня составляет примерно 49 лет, после этого зачать и родить ребёнка становится всё сложнее. В связи с этим на фертильных женщин может «начаться охота», уверен врач.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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