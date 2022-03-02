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В Новосибирской области самой молодой невестой стала 17-летняя девушка

Фото В Новосибирской области самой молодой невестой стала 17-летняя девушка
Фото В Новосибирской области самой молодой невестой стала 17-летняя девушка

Фото Екатерины Райковой

В Новосибирской области самыми молодыми супругами стали 17-летняя девушка и 18-летний парень.

В 2022 году в Новосибирской области уже появилась самая молодая невеста – ею стала 17-летняя девушка. Супруг у подростка тоже ненамного старше – ему всего 18 лет. Об этом сообщили в ЗАГСе.

Известно, что с начала 2022 года в Новосибирской области зарегистрировали 1 760 бракосочетаний, из которых 806 произошли в январе.

Отметим, что в феврале в Новосибирске был особенный ажиотаж среди молодожёнов на регистрацию брака в зеркальную дату – 22 февраля 2022 года. Буквально за три недели до этого дня в новосибирских ЗАГСах перестали принимать заявки на регистрацию 22 февраля. Оказалось, что в этот день было сыграно 167 «зеркальных свадеб».

Напомним, ранее Сиб.фм поговорил с жителями Новосибирска, которые решили отказаться от пышных гуляний на свадьбу. Многие рассказали, что решили вложить деньги в покупку квартиры или потратить их на путешествие, так как дешевле отметить брак можно «только в гараже».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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