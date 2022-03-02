В центре Новосибирска иномарка вылетела на тротуар после ДТП

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В Новосибирске Hyundai вылетел на тротуар после ДТП. Водитель иномарки не пострадал.

В Новосибирске автомобиль Hyundai вылетел на тротуар после столкновения с Subaru. Участники ДТП не пострадали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Очередная авария в центре Новосибирска произошла днем 1 марта. На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Дмитрия Шамшурина столкнулись седаны Subaru Legacy B4 и Hyundai Solaris. Как рассказали свидетели происшествия в городском сообществе «АСТ-54» в «ВКонтакте», после столкновения Hyundai вылетел на тротуар.

По предположениям очевидцев ДТП, виновником аварии стал водитель Hyundai – во время движения он не предоставил преимущество другому автомобилю.

В ГИБДД Новосибирска отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Авария оформлена с материальным ущербом.

Накануне в Новосибирске трамвай № 13 протаранил автомобиль такси. До этого Сиб.фм сообщал, что в ДТП с двумя автомобилями такси в Новосибирске пострадал 8-летний ребёнок.