В центре Новосибирска иномарка вылетела на тротуар после ДТП

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В Новосибирске Hyundai вылетел на тротуар после ДТП. Водитель иномарки не пострадал.
В Новосибирске автомобиль Hyundai вылетел на тротуар после столкновения с Subaru. Участники ДТП не пострадали, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Очередная авария в центре Новосибирска произошла днем 1 марта. На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Дмитрия Шамшурина столкнулись седаны Subaru Legacy B4 и Hyundai Solaris. Как рассказали свидетели происшествия в городском сообществе «АСТ-54» в «ВКонтакте», после столкновения Hyundai вылетел на тротуар.
По предположениям очевидцев ДТП, виновником аварии стал водитель Hyundai – во время движения он не предоставил преимущество другому автомобилю.
В ГИБДД Новосибирска отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Авария оформлена с материальным ущербом.
Накануне в Новосибирске трамвай № 13 протаранил автомобиль такси. До этого Сиб.фм сообщал, что в ДТП с двумя автомобилями такси в Новосибирске пострадал 8-летний ребёнок.
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