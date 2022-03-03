В Новосибирске водители устроили автопробег в поддержку армии России - sib.fm

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В Новосибирске прошел автопробег в поддержку российских военнослужащих.

Новосибирские водители поддержали «операцию Z», устроив автопробег в знак солидарности с армией России. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Работайте, братья!», – такая надпись появилась на автомобилях новосибирских водителей.

Вечером 2 марта водители ГАЗелей устроили автопробег по Новосибирску в знак солидарности с российской армией. Освободительную миссию на Украине в соцсетях называют «операцией Z» – именно такой знак нанесли на автомобили новосибирцы.

Видео с автопробега в поддержку российской операции опубликовали очевидцы в соцсетях, в частности, кадры появились в Instagram-аккаунте городского сообщества «АСТ-54».

Подписчики сообщества поддержали неравнодушных новосибирцев и пожелали российским военным удачи в работе.

Сегодня Минобороны РФ впервые раскрыло потери среди российских военнослужащих в ходе освободительной миссии на Украине. Погибли 498 человек.

Ранее Сиб.фм писал, что добровольцы организовали Марш солидарности народа и армии России. Он пройдет в Москве 12 марта.