Почти половина жителей Новосибирска не считают 1 мая праздником

Фото из архива Сиб.фм

Специалисты по подбору кадров провели исследование и выяснили, что 45% новосибирцев не считают Первомай праздником.

Сервис по поиску работы HH.ru провёл опрос среди новосибирцев, чтобы узнать их отношение к празднованию 1 мая. Сиб.фм уже рассказывал, как отмечали Первомай в нашей стране в разные годы. И если в Советском Союзе это был праздник "солидарности трудящихся", то сейчас его называют просто – День трудящихся.

Согласно опросу, который провели аналитики HH.ru, сегодня только 10% новосибирцев считают, что 1 мая – это День солидарности трудящихся. Ещё 43% воспринимают праздник как День весны и труда. А 45% опрошенных вообще считают, что Первомай – это просто выходной, когда можно успеть переделать личные дела.

Настоящее глубинное значение этого праздника сегодня по традиции помнят коммунисты и старшее поколение. С Первомаем новосибирцев сегодня поздравил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.