Пьяный водитель "Жигулей" сбил парня и девушку в Новосибирской области

Фото ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирской области пьяный водитель автомобиля "Жигули" сбил 17-летнюю девушку и 22-летнего парня ночью 2 мая.

Двое пешеходов госпитализированы в Коченёвском районе Новосибирской области после наезда автомобиля ВАЗ-21053. За рулём "Жигулей" находился 28-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным полиции, инцидент произошёл в 1:15 в селе Белобородово Коченёвского района. 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек шли по краю проезжей части во встречном направлении. У дома №49 водитель "Жигулей" сбил пару. Оба пострадавших госпитализированы в больницу с различными травмами.

"По результатам освидетельствования, проведённого сотрудниками полиции на месте ДТП, у водителя было установлено состояние опьянения", — уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщалось ранее, 1 мая автомобиль Toyota Camry сбил подростка на электросамокате в Новосибирске. В результате инцидента парень был госпитализирован с различными травмами.

Напомним, с начала 2022 года в Новосибирской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, два человека погибли.