Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Пьяный водитель "Жигулей" сбил парня и девушку в Новосибирской области

Фото Пьяный водитель "Жигулей" сбил парня и девушку в Новосибирской области
Фото Пьяный водитель "Жигулей" сбил парня и девушку в Новосибирской области

Фото ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирской области пьяный водитель автомобиля "Жигули" сбил 17-летнюю девушку и 22-летнего парня ночью 2 мая.

Двое пешеходов госпитализированы в Коченёвском районе Новосибирской области после наезда автомобиля ВАЗ-21053. За рулём "Жигулей" находился 28-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным полиции, инцидент произошёл в 1:15 в селе Белобородово Коченёвского района. 17-летняя девушка и 22-летний молодой человек шли по краю проезжей части во встречном направлении. У дома №49 водитель "Жигулей" сбил пару. Оба пострадавших госпитализированы в больницу с различными травмами.

"По результатам освидетельствования, проведённого сотрудниками полиции на месте ДТП, у водителя было установлено состояние опьянения", — уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщалось ранее, 1 мая автомобиль Toyota Camry сбил подростка на электросамокате в Новосибирске. В результате инцидента парень был госпитализирован с различными травмами.

Напомним, с начала 2022 года в Новосибирской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, два человека погибли.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27390
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
25821
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24705
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
24036
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23435
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
21961
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
19248
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста