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Пожароопасность в Новосибирской области повысится до 5 класса

Фото Пожароопасность в Новосибирской области повысится до 5 класса
Фото Пожароопасность в Новосибирской области повысится до 5 класса

Фото «МК в Новосибирске»

С 7 по 11 мая в Новосибирской области местами ожидается пожароопасность 5 класса, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

На территории Новосибирской области по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность. Однако ожидается, что в период с 7 по 11 мая она станет ещё выше.

«07-11.05 местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», — свидетельствует предупреждение на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Фото Пожароопасность в Новосибирской области повысится до 5 класса 2

Риск возникновения ландшафтных пожаров увеличивают тёплая сухая погода и ветер, который, по прогнозам синоптиков, 6 и 7 мая может усилиться до 23 метров в секунду, отметили в ГУ МЧС по региону.

Также в чрезвычайном ведомстве сообщили, что за минувшие сутки при космомониторинге было зафиксировано 179 термических точек, 113 из которых удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, что с 15 апреля в Новосибирской области начал действовать особый пожароопасный сезон. Губернатор Андрей Травников заявил, что в 2023 году его могут ввести раньше.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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пожары
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