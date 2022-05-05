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Типографии Новосибирска получили тысячи заявок на печать штендеров для "Бессмертного полка"

Фото Типографии Новосибирска получили тысячи заявок на печать штендеров для "Бессмертного полка"
Фото Типографии Новосибирска получили тысячи заявок на печать штендеров для "Бессмертного полка"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В типографиях Новосибирска сообщили о сильном загруженности из-за изготовления штендеров к 9 Мая.

С апреля в Новосибирске продолжается подготовка к празднованию Дня Победы: в 2022 году мероприятия, посвящённые 9 мая, пройдут в очном формате. Состоится и шествие колонны «Бессмертного полка». О том, по какому маршруту будут двигаться участники, Сиб.фм рассказывал здесь.

Один из главных атрибутов процессии — штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны, за подготовкой которых многие новосибирцы обращаются в типографии города. Как выяснил Сиб.фм, в текущий момент заказы на изготовление штендеров продолжают поступать в полиграфические предприятия.

Фото Типографии Новосибирска получили тысячи заявок на печать штендеров для

В сети фотоцентров «Фотолэнд» рассказали: сейчас в их точках загруженность держится на чрезвычайно высоком уровне. В день с одного филиала поступает порядка 50 заказов.

«Времени не хватает, работаем с утра до вечера», — не скрывают сотрудники «Фотолэнд».

В этом фотоцентре изготовление штендера обойдётся примерно в тысячу рублей.

Также в «Фотолэнд» рассказали, что их точки гарантированно будут работать в ночь на 9 мая.

«8 мая мы работаем с 9 часов до 6 утра, а 9 мая — с 9 до 18», —

уточнили представители фотоцентра.

В фотосалоне Cheese Photo тоже сообщили о высокой загруженности: здесь за изготовлением штендеров обращаются около 10 человек в день. Сейчас в Cheese Photo осталось примерно 50 заготовок для штендеров — как только они закончатся, в фотосалоне перестанут принимать заказы.

«Если заготовки останутся, будем работать в ночь на 9 мая», —

уточнили в печатном предприятии.

Изготовление штендера обойдётся в 490 и 590 рублей в зависимости от размера портрета.

«С прошлого года цены мы не поднимали, поэтому убрали скидки», — дополнили в Cheese Photo.

По словам сотрудников студии «ФотоКопи», в их точке загруженность сохраняется на «нормальном уровне».

«Справляемся. А будем ли работать в ночь перед 9 мая, зависит от того, насколько в последний момент люди проснутся», —

уточнили в «ФотоКопи».

Подготовить штендер в этом месте обойдётся в 600 и 850 рублей в зависимости от формата. В этом году скидок на печать не предоставляется из-за повышения закупочных цен — стоимость расходных материалов увеличилась в два раза.

Фото Типографии Новосибирска получили тысячи заявок на печать штендеров для

В центре полиграфии «АБВ Печать» рассказали, что не наблюдают ажиотажа на заказ штендеров. Делать ночь с 8 на 9 мая рабочим временем не планируется: по словам сотрудников, в этом нет никакой необходимости. В «АБВ Печать» уточнили, что средняя цена изготовления штендера у них составляет 500 рублей, а заказы от трёх штук оплачиваются со скидкой.

Ещё в нескольких типографиях города редакцию попросили связаться с сотрудниками позже из-за большого количества заказов.

Также фотографии для штандартов можно распечатать в библиотеках города. Печать в чёрно-белом формате будет доступна новосибирцам бесплатно. О том, по каким адресам доступна и цветная печать, Сиб.фм уточнял здесь.

Как писал Сиб.фм, к шествию «Бессмертного полка» в Новосибирске присоединится вице-мэр города Анна Терешкова.

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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