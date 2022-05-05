Типографии Новосибирска получили тысячи заявок на печать штендеров для "Бессмертного полка"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В типографиях Новосибирска сообщили о сильном загруженности из-за изготовления штендеров к 9 Мая.

С апреля в Новосибирске продолжается подготовка к празднованию Дня Победы: в 2022 году мероприятия, посвящённые 9 мая, пройдут в очном формате. Состоится и шествие колонны «Бессмертного полка». О том, по какому маршруту будут двигаться участники, Сиб.фм рассказывал здесь.

Один из главных атрибутов процессии — штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны, за подготовкой которых многие новосибирцы обращаются в типографии города. Как выяснил Сиб.фм, в текущий момент заказы на изготовление штендеров продолжают поступать в полиграфические предприятия.

В сети фотоцентров «Фотолэнд» рассказали: сейчас в их точках загруженность держится на чрезвычайно высоком уровне. В день с одного филиала поступает порядка 50 заказов.

«Времени не хватает, работаем с утра до вечера», — не скрывают сотрудники «Фотолэнд».

В этом фотоцентре изготовление штендера обойдётся примерно в тысячу рублей.

Также в «Фотолэнд» рассказали, что их точки гарантированно будут работать в ночь на 9 мая.

«8 мая мы работаем с 9 часов до 6 утра, а 9 мая — с 9 до 18», —

уточнили представители фотоцентра.

В фотосалоне Cheese Photo тоже сообщили о высокой загруженности: здесь за изготовлением штендеров обращаются около 10 человек в день. Сейчас в Cheese Photo осталось примерно 50 заготовок для штендеров — как только они закончатся, в фотосалоне перестанут принимать заказы.

«Если заготовки останутся, будем работать в ночь на 9 мая», —

уточнили в печатном предприятии.

Изготовление штендера обойдётся в 490 и 590 рублей в зависимости от размера портрета.

«С прошлого года цены мы не поднимали, поэтому убрали скидки», — дополнили в Cheese Photo.

По словам сотрудников студии «ФотоКопи», в их точке загруженность сохраняется на «нормальном уровне».

«Справляемся. А будем ли работать в ночь перед 9 мая, зависит от того, насколько в последний момент люди проснутся», —

уточнили в «ФотоКопи».

Подготовить штендер в этом месте обойдётся в 600 и 850 рублей в зависимости от формата. В этом году скидок на печать не предоставляется из-за повышения закупочных цен — стоимость расходных материалов увеличилась в два раза.

В центре полиграфии «АБВ Печать» рассказали, что не наблюдают ажиотажа на заказ штендеров. Делать ночь с 8 на 9 мая рабочим временем не планируется: по словам сотрудников, в этом нет никакой необходимости. В «АБВ Печать» уточнили, что средняя цена изготовления штендера у них составляет 500 рублей, а заказы от трёх штук оплачиваются со скидкой.

Ещё в нескольких типографиях города редакцию попросили связаться с сотрудниками позже из-за большого количества заказов.

Также фотографии для штандартов можно распечатать в библиотеках города. Печать в чёрно-белом формате будет доступна новосибирцам бесплатно. О том, по каким адресам доступна и цветная печать, Сиб.фм уточнял здесь.

Как писал Сиб.фм, к шествию «Бессмертного полка» в Новосибирске присоединится вице-мэр города Анна Терешкова.

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