Георгиевские ленточки бесплатно раздадут жителям Новосибирска 7 мая

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В субботу, 7 мая, в Материнском сквере будут раздавать георгиевские ленточки, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В преддверии Дня Победы 7 мая в Материнском сквере Новосибирска пройдёт патриотическая акция «Лента Победы», сообщили в пресс-службе мэрии.
Мероприятие начнётся в 12:00, ветеранские общественные организации, представители Ресурсного центра общественных объединений Калининского района и волонтёры-дружинники раздадут жителям георгиевские ленточки.
В 2021 году в преддверии Дня Победы в Новосибирске и области работали более 200 пунктов выдачи чёрно-оранжевых лент. Всего их раздали 80 тысяч.
Напомним, что накануне в Новосибирске прошла первая репетиция военного парада, который 9 Мая в 10:00 начнётся на площади Ленина.
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