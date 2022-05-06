Какие дороги в Новосибирске перекроют 7 и 9 мая: полный список от мэрии

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

7 и 9 мая в Новосибирске ограничат движение транспорта. Какие дороги окажутся недоступными для водителей и где нельзя будет припарковать авто, узнавайте на Сиб.фм.

Движение транспорта в центре Новосибирска вечером 7 мая ограничат в связи с подготовкой к военному параду. Ограничения будут действовать с 17:30 до 22:30 на следующих участках:

— на Красном проспекте между улицами Фабричной и Гоголя;

— на улице Орджоникидзе между Советской и Каменской;

— на улице Мичурина между Фрунзе и Орджоникидзе;

— на Ядринцевской между Красным проспектом и Каменской;

— на Кирова от улицы Восход до Каменской;

— на Октябрьской магистрали между Каменской и Красным проспектом.

Кроме того, с 8:00 до 18:00 будет закрыт проезд по Депутатской. Речь идёт об участке от Красного проспекта до Серебренниковской.

Также с 18:30 до 22:30 временное ограничение движения будет действовать по чётной стороне Ипподромской — на отрезке от Военной до Фрунзе.

Припарковаться в субботу с 7:30 до 22:30 не получится в следующих местах:

— на площади Ленина;

— на Ядринцевской (участок от Красного проспекта до Каменской);

— на Мичурина (отрезок между Фрунзе и Орджоникидзе).

С 8:00 до 18:00 нельзя будет оставить автомобиль на Депутатской, на участке от Красного проспекта до Серебренниковской, который упоминался выше.

9 мая с 00:10 до 17:00 движение транспорта будет закрыто по Орджоникидзе — от площади Ленина до Советской.

С 7:00 до 14:00 в понедельник ограничений станет значительно больше, окажутся недоступными следующие участки:

— по Красному проспекту — от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Крылова — от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Державина — от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Фрунзе — от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова — от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской — от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской — от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Трудовой — от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе — от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Ленина — от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Депутатской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина — от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака — от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Мичурина — от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по Октябрьской магистрали — от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова — от ул. Каменской до ул. Восход;

— по техническому проезду — от площади инженера Будагова до здания № 4 по ул. Обской.

С 14:00 до 17:00 проезд будет ограничен:

— по Красному проспекту — от ул. Советской до ул. Фрунзе;

— по ул. Романова — от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской — от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской — от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Трудовой — от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе — от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Депутатской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Ленина — от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Щетинкина — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина — от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической — от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова – от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака — от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Мичурина — от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по Октябрьской магистрали — от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова — от ул. Каменской до ул. Восход.

С 14:00 до 23:00 по техническому проезду от площади Инженера Будагова до здания на Обской, 4.

С 21:30 до 22:30 будет закрыто движение по Октябрьскому мосту, начиная от дорожных развязок на Зыряновской и до площади Лыщинского.

Временное ограничение также введут по чётной стороне Ипподромской с 7:00 до 11:00.

Парковка в городе в День Победы будет недоступна в следующих зонах:

— с 7:00 до 13:00 — на площади Ленина; на улице Ядринцевской (от Красного проспекта до Каменской) и на Мичурина (между Фрунзе и Орджоникидзе).

— с 7:00 до 17:00 — на площади Ленина и на Ядринцевской (от Красного проспекта до Мичурина).

— с 8:00 до 23:00 — по техническому проезду — от площади Инженера Будагова до парковки у здания на Обской, 2.