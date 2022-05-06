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общество

Самому пожилому ветерану ВОВ в Новосибирской области исполнилось 110 лет

Фото Самому пожилому ветерану ВОВ в Новосибирской области исполнилось 110 лет
Фото Самому пожилому ветерану ВОВ в Новосибирской области исполнилось 110 лет

Фото pixabay.com

В Новосибирской области проживают 6 998 ветеранов Великой Отечественной войны, самому пожилому исполнилось 110 лет, рассказали в министерстве труда и социального развития региона.

На территории Новосибирской области, по последним данным, проживают 6 998 ветеранов Великой Отечественной войны, включая бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Обладателей высших наград за участие в ВОВ в регионе в живых не осталось, рассказали Сиб.фм в пресс-службе министерства труда и социального развития региона в преддверии 9 Мая. Самому пожилому ветерану исполнилось 110 лет.

Напомним, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов ранее говорил, что большинство оставшихся в регионе ветеранов — труженики тыла.

Также он сообщал, что ко Дню Победу всем участникам войны в регионе за счёт средств областного бюджета будет произведена единовременная выплата в размере 5 000 рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

ветераны
Новосибирская область
Новосибирск
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