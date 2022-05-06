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В Новосибирске осуждённый сделал копию советского танка ко Дню Победы

Фото В Новосибирске осуждённый сделал копию советского танка ко Дню Победы
Фото В Новосибирске осуждённый сделал копию советского танка ко Дню Победы

Фото pixabay.com, носит иллюстративный характер; пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области

Осуждённый из ИК-2 в Новосибирске сделал к 9 Мая уменьшенную копию советского танка с механизмом поворота башни, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

В преддверии Дня Победы в исправительной колонии № 2 в Новосибирске прошёл творческий конкурс, в рамках которого осуждённые представили сделанные своими руками работы на тему войны.

Номинаций было три: «Панорамные макеты известных и значимых сражений Великой Отечественной войны», «Военная техника и оружие времён Великой Отечественной войны» и «Памятники и памятные места Великой Отечественной войны», сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Один из осуждённых изготовил уменьшенную копию советского танка с механизмом поворота башни. Посмотреть фото можно здесь.

«Внушительная и тяжёлая, как и полагается настоящему танку, модель, выполненная из металла», — описал копию временно исполняющий обязанности заместителя начальника ИК-2 подполковник внутренней службы Павел Юргаев.

Другой участник конкурса представил монумент «Героям битвы под Москвой», выполненный из древесины. Его можно увидеть ниже. Стилизованная под камень фигура солдата высечена из цельного бруска.

Фото В Новосибирске осуждённый сделал копию советского танка ко Дню Победы 2

Напомним, ранее в рамках творческого конкурса к 190-летию со дня рождения Ивана Шишкина осуждённый из новосибирской ИК-8 сделал копию картины художника «Рожь». Посмотреть на эту и другие работы к юбилею пейзажиста можно по ссылке.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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ГУФСИН
Новосибирск
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