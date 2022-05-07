В Новосибирской области прокуроры отчитались о доходах в 2021 году

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Прокуроры Новосибирской области опубликовали декларации о своих доходах за 2021 год.

В Новосибирске обнародованы сведения о доходах прокуроров области за 2021 год. Согласно данным деклараций, больше всего заработал Татарский межрайонный прокурор Новосибирской области Илья Черкас, который получил доход в 9 303 293, 10 рубля. По уровню дохода он опередил даже регионального прокурора Якова Хорошева.

На втором месте по уровню доходов в 2021 году расположился прокурор Ордынского района Николай Кремлев. Он задекларировал 8 875 369,46 рубля.

Третью строчку в списке самых состоятельных прокуроров занял руководитель прокуратуры Бердска Андрей Кузнецов, который заработал 7 904 801,57 рубля. На четвертом месте — прокурор Доволенского района Марина Трофимова с доходом за 2021 год в размере 6 491 049,66 рублей.

Что касается прокурора Новосибирской области Якова Хорошева, то его доход в минувшем году по сравнению с 2020-м вырос на 2,4 миллиона. Руководитель надзорного ведомства заработал 6 690 680,51 рубля. У Хорошева в совместной собственности с супругой квартира, также в безвозмездном пользовании у четы находится служебное жильё площадью 86,8 квадратных метра. Владеет Яков Хорошев и автомобилем премиум-класса — Land Cruiser 150.

Ранее Сиб.фм рассказал, на каких машинах ездят и в каких квартирах живут прокуроры Новосибирской области.

Напомним, в апреле депутаты Законодательного собрания Новосибирской области отчитались о доходах за 2021 год. Мы рассказали, кому из парламентариев удалось заработать больше всех, а кто задекларировал всего четыре рубля.