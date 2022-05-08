Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Автоинспекторы устанавливают личность сбитого в Новосибирске насмерть водителем на "Ниссане"

Фото Автоинспекторы устанавливают личность сбитого в Новосибирске насмерть водителем на "Ниссане"
Фото Автоинспекторы устанавливают личность сбитого в Новосибирске насмерть водителем на "Ниссане"

Фото ГИБДД Новосибирска

Позднее ДТП на улице Никитина в Новосибирске произошло около 23.00 накануне, 7 мая: 24-летняя женщина за рулём "Ниссана" не заметила перебегающего дорогу мужчину – он скончался на месте.

Около 22.45 34-летняя женщина за рулём "Ниссан Скайлайн" ехала по улице Никитина в сторону Пролетарской. Как рассказывают очевидцы, под колёса иномарки неожиданно кинулся мужчина.

"Женщина совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля (со слов водителя транспортного средства), – пояснили в ГИБДД Новосибирска.

- В результате ДТП пострадал неустановленный мужчина, на вид 45-50 лет, который получил травмы не совместимые с жизнью".

Автоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Сейчас они выясняют личность погибшего. Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просят позвонить в полицию.

Читайте на сайте Сиб.фм: где в Новосибирске проваливается асфальт, и что делать с этим предлагают местные жители.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

126893
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
49434
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34221
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
33602
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33004
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
21407
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
20862
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках