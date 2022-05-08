Автоинспекторы устанавливают личность сбитого в Новосибирске насмерть водителем на "Ниссане"

Фото ГИБДД Новосибирска

Позднее ДТП на улице Никитина в Новосибирске произошло около 23.00 накануне, 7 мая: 24-летняя женщина за рулём "Ниссана" не заметила перебегающего дорогу мужчину – он скончался на месте.

Около 22.45 34-летняя женщина за рулём "Ниссан Скайлайн" ехала по улице Никитина в сторону Пролетарской. Как рассказывают очевидцы, под колёса иномарки неожиданно кинулся мужчина.

"Женщина совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля (со слов водителя транспортного средства), – пояснили в ГИБДД Новосибирска.

- В результате ДТП пострадал неустановленный мужчина, на вид 45-50 лет, который получил травмы не совместимые с жизнью".

Автоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Сейчас они выясняют личность погибшего. Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просят позвонить в полицию.

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