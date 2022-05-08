Мощнейший за Уралом логистический центр построят в Новосибирске до конца 2022 года

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Транспортно-логистический центр с ёмкостью в 1 миллион контейнеров появится в Новосибирске до конца года: мощность кластера увеличат на 70%.

Новый логистический центр появится до конца года на территории промпарка под Новосибирском. Его мощность составит 1 миллион контейнеров в год. Это на 70% больше тех мощностей, которыми сейчас располагает центр. В проекте принимает участие компания «Российские железные дороги».

«РЖД <...> просят ускорить ввод и увеличить объем. Потому что сейчас грузопотоки из Америки и Европы будут значительно меньше, а из Китая в центральную Россию — намного больше. Изначально проект был 300, сейчас уже 600, и с РЖД мы проговорили, мы площадку с запасом подготовили, инфраструктура есть, мы сможем с запасом оперативно до 1 млн увеличить», — сообщил ТАСС глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

При этом, удивляют темпы реализации проекта: строительство началось только в апреле этого года. Инвестиции, которые будут вложены в транспортно-логистический центр составят 15 миллиардов рублей.

Промопарк таким образом разрастётся до самого крупного за Уралом: на его территории будут разгружаться одновременно несколько поездов из Азии.

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