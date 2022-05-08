Прокуратура проверит увольнения на убыточном заводе в Новосибирской области

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Прокуроры проверяют, насколько соблюдены права рабочих, трудоустроенных на Камнереченском заводе в Тогучинском районе Новосибирской области.

Много шума наделала история с увольнением сотрудников Камнереченского завода в Тогучинском районе Новосибирской области. В конце апреля рабочие заявили, что их заставляют увольняться с убыточного предприятия, но они этого делать не хотят.

Вмешаться в ситуацию были вынуждены чиновники министерства труда и социального развития Новосибирской области. В ведомстве объяснили массовое увольнение экономической ситуацией.

«Решение о переводе предприятия в режим простоя принято в связи с убыточностью предприятия на протяжении 5 лет. Низкие экономические показатели связаны с устаревшим оборудованием»,

– комментировали положение ранее в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В прокуратуре Тогучинского района заявили, что по данному факту проводится проверка. В случае ущемления прав рабочих, они могут обратиться в правоохранительное ведомство с жалобой.