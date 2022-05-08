Соцсети «взорвало» видео с кривой дорожной разметкой в Новосибирске

Фото vk.com / act54

Необычный вид «пьяной» разделительной полосы запечатлели на улице Кубовой в Новосибирске.

В Новосибирске горе-дорожники нанесли кривую разметку, не соответствующую требованиям безопасности дорожного движения. Видео «пьяной» разделительной полосы опубликовали в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Новосибирска не перестают удивляться местным дорожным службам. Очередным объектом насмешек стала дорога на улице Кубовой, где появилась «пьяная» разметка.

«Улица Кубовая, судя по всему, стала тренировочной площадкой для специалистов по нанесению разметки», — говорится в описании видео.

В соцсетях появилось видео, на котором автомобилист запечатлел необычную разметку на дороге. Ее экстраординарность состоит в том, что она нарисована криво, а не по четко выделенной линии, как положено по стандарту. Это еще полбеды. На одном из участков дороги разметка разбивается на две пересекающиеся линии, а в конце и вовсе обрывается. Складывается впечатление, что дорожники рисовали ее от руки, а в конце то ли рука устала, то ли краска закончилась. Новосибирцы предположили, что кто-то из рабочих забыл дома линейку и решил, что сможет справиться «на глазок». Однако, как выяснилось, «прицел изрядно сбит».

В комментариях уже пошутили о том, что все сделано по «НОСТУ» — Новосибирскому стандарту.