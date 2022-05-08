В Новосибирске 9 Мая отметили солдатской кашей и выступлением спецназа

Денис Винокуров / Сиб.фм

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне новосибирцы организовали праздничные гуляния во дворе дома по улице Военной.

Жители Новосибирска создают праздник собственными руками. Один из таких прошёл во дворе дома на Военной, 16: его организовал бывший военный и председатель совета дома Андрей Радаев.

«Мы такое проводим не только на 9 Мая, но и на 23 февраля и даже в День защиты детей: это единение жителей дома и двора, одно хорошее настроение на всех. У нас ведь не меньше тысячи человек живёт – прямо как маленькая деревня, и хочется, чтобы дети росли на хороших примерах», – рассказал мужчина Сиб.фм.

Программа дворового праздника была насыщенной: жители и соседи смогли и посмотреть, и активно поучаствовать.

Зрелищность обеспечили курсанты Новосибирского военного института войск национальной гвардии: взвод спецназа продемонстрировал динамичность рукопашного боя.

На этом показательные выступления не закончились: например, новосибирцы смогли увидеть воссозданную историческими реконструкторами фронтовую бригаду. Её участники продемонстрировали гостям праздника ретромашины и старое оружие, а также исполнили песни военных лет под аккомпанемент гармони.

Во время мероприятия жильцы и соседи могли познакомиться с образцами современного военного оборудования на специальной выставке оружия. Многие с радостью делали фотографии на память.

Не обошлось и без полевой кухни: желающие могли угоститься ароматной гречневой кашей и горячим чаем из самовара на дровах.