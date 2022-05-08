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В Новосибирске из-за подготовки ко Дню Победы 8 мая перекрывают дороги

Фото В Новосибирске из-за подготовки ко Дню Победы 8 мая перекрывают дороги
Фото В Новосибирске из-за подготовки ко Дню Победы 8 мая перекрывают дороги

Фото автора

В мэрии Новосибирска сообщают о ряде перекрытий городских магистралей из-за подготовки к Параду 9 мая.

На данный момент перекрыта улица Депутатская, а именно, участок от Серебренниковской до Красного проспекта. Улицу перекрыли ещё в 8.00 сегодня, 8 мая. Это связано, что именно этот участок будет использоваться организаторами Парада для дополнительных передвижений.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, Депутатскую откроют для проезда после 18.00. А вот на левом берегу перекрытия начнутся после восьми вечера. Здесь ограничат движение по улице Плахотного – от Станиславского до Римского-Корсакова. Проехать по этому участку нельзя будет до 23.00 8 мая.

В пресс-центре мэрии Новосибирска не поясняют, с чем связаны перекрытия на левом берегу. Однако отмечается, что всё это необходимые меры для подготовки к Параду на 9 мая.

Также напомним, что 9 мая в 21.50 новосибирцы смогут полюбоваться двумя салютами. Какие улицы в Новосибирске будут перекрыты в момент запуска фейерверка – читайте в этом материале.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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