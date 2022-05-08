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В зоопарке Новосибирска гостей накормят солдатской кашей в День Победы

Фото В зоопарке Новосибирска гостей накормят солдатской кашей в День Победы
Фото В зоопарке Новосибирска гостей накормят солдатской кашей в День Победы

Фото из официального сообщества Новосибирского зоопарка ВКонтакте

9 мая в Новосибирском зоопарке для посетителей будет работать полевая кухня.

9 мая в Новосибирске отметят День Победы полностью в очном формате. В честь знаменательной даты многие учреждения города готовят собственную программу. Например, праздничные мероприятия пройдут и в Новосибирском зоопарке имени Шило.

В социальных сетях зоопарка рассказали, как пройдёт праздник в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сообщается, что торжественная концертная программа начнётся в 12 часов: на ней выступят детские творческие коллективы из Новосибирска и региона. В 15 часов пройдёт показательное кормление бурых капуцинов, а также на протяжении дня будет работать полевая кухня, где гости смогут угоститься солдатской кашей.

«Проведите этот важный праздник с любимыми и близкими, а мы будем рады видеть вас у нас в зоопарке», — написали в предпраздничной публикации.

Ранее Сиб.фм рассказывал о субботнике, который прошёл в новосибирском зоопарке 1 мая в честь Дня весны и труда.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк
День Победы
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