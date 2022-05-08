Ветер перевернул торговую палатку в Новосибирске

Фото vk.com / act54

В Новосибирске ветер вынес торговую палатку на проезжую часть.

ЧП случилось вечером 7 мая. Сильный ветер вынес торговый шатер на проезжую часть проспекта Дзержинского в Новосибирске. О пострадавших не сообщается.

В Новосибирске ветер унес торговую палатку на проезжую часть. Очевидцы инцидента раскрыли подробности произошедшего в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По словам новосибирцев, вечером 7 мая сильный ветер перевернул торговый шатер в Дзержинском районе и вынес его на проезжую часть. После этого палатка некоторое время летала по проспекту Дзержинского.

Где в момент ЧП находился продавец, неизвестно, но о пострадавших не сообщается. Удалось избежать и ДТП на проспекте Дзержинского.

Вчера в Новосибирске скорость ветра достигла 9 м/с. Синоптики рассказали, что в понедельник, 9 мая, ветер немного стихнет, но местами возможны порывы до 12 м/с.