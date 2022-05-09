«Бессмертный полк» в Новосибирске — онлайн-трансляция шествия в День Победы

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; видео: Валентин Лутаев / Сиб.фм

Впервые с 2019 года в Новосибирске проходит шествие «Бессмертного полка». Смотрите прямую трансляцию из центра города на Сиб.фм.

9 Мая в Новосибирске в 2022 году впервые за несколько лет отмечается в полном формате. На Октябрьской магистрали заканчивают выстраиваться в колонну с портретами ветеранов участники акции «Бессмертный полк». В 10 часов 45 минут они начнут шествие к Дому офицеров Новосибирского гарнизона.

На Сиб.фм вы можете наблюдать за происходящим онлайн, трансляция начнётся в указанное время. Для загрузки видео обновите, пожалуйста, страницу.

Напомним, что к «Бессмертному полку» присоединятся губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель мэра Новосибирска — глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анна Терешкова.