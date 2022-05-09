Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«Бессмертный полк» в Новосибирске — онлайн-трансляция шествия в День Победы

Фото «Бессмертный полк» в Новосибирске — онлайн-трансляция шествия в День Победы
Фото «Бессмертный полк» в Новосибирске — онлайн-трансляция шествия в День Победы

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; видео: Валентин Лутаев / Сиб.фм

Впервые с 2019 года в Новосибирске проходит шествие «Бессмертного полка». Смотрите прямую трансляцию из центра города на Сиб.фм.

9 Мая в Новосибирске в 2022 году впервые за несколько лет отмечается в полном формате. На Октябрьской магистрали заканчивают выстраиваться в колонну с портретами ветеранов участники акции «Бессмертный полк». В 10 часов 45 минут они начнут шествие к Дому офицеров Новосибирского гарнизона.

На Сиб.фм вы можете наблюдать за происходящим онлайн, трансляция начнётся в указанное время. Для загрузки видео обновите, пожалуйста, страницу.

Напомним, что к «Бессмертному полку» присоединятся губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель мэра Новосибирска — глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анна Терешкова.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
Бессмертный полк
9 мая
День Победы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127666
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
49986
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34663
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
34041
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33233
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
21857
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
21317
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках