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Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 Мая

Фото Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 Мая
Фото Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 Мая

Фото Минобороны России

Летчик-испытатель, директор СибНИА Владимир Барсук рассказал Сиб.фм, почему отменили воздушную часть парада Победы в Новосибирске.

Стала известна причина внезапной отмены авиапарада в Новосибирске. 9 мая над городом должны были пролететь истребители Миг-31 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8.

9 мая в Новосибирске отпраздновали День Победы. В центре города прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Над Новосибирском должны были пролететь два транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 и два истребителя-перехватчика Миг-31. Однако запланированный пролет авиации над Новосибирском не состоялся.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что воздушная часть парада Победы в Новосибирске не состоится в связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета.

При этом авиапарад отменили также в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге по тем же причинам. Однако из-за достаточно ясной погоды многие новосибирцы начали предполагать, что отмена воздушной части парада связана с политическими мотивами.

Летчик-испытатель из Новосибирска, директор СибНИА Владимир Барсук объяснил Сиб.фм, что никто не инициировал отмену авиапарадов в России. Сам он летал сегодня в Великом Новгороде и на параде Победы, и с «Бессмертным полком».

«Никаких скрытых смыслов в таких отменах нет, единственная причина – обеспечение безопасности полетов. Чтобы сказать конкретнее, нужно знать точную метеорологическую обстановку по району полетов. Но точно никто не инициировал никаких отмен», – заключил летчик.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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