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Названы причины отмены воздушного парада в Москве и Новосибирске 9 мая

Фото Названы причины отмены воздушного парада в Москве и Новосибирске 9 мая
Фото Названы причины отмены воздушного парада в Москве и Новосибирске 9 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти объяснили, почему в Москве и Новосибирске не состоялись воздушные парады в День Победы.

9 мая 2022 года в России отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В эту знаменательную дату на главных площадях проходят торжественные парады, в которых участвуют пешие расчёты, военная техника, а также авиация. Однако в этом году воздушные парады с участием авиационной техники были отменены в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге.

В этих городах Парады Победы прошли только с торжественным маршем и проездом военной техники.

Как прокомментировали в пресс-службе Центрального военного округа, воздушная часть парада в Новосибирске была отменена из-за погодных условий.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета, авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77 годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске», — сообщили в ведомстве.

Аналогичные причины были названы для Москвы и Петербурга.

«Воздушная часть не состоится из-за погоды», — заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 9 мая в Новосибирске проходит масштабное празднование Дня Победы. Все мероприятия проводятся полностью в очном формате.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
9 мая
День Победы
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