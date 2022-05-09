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Парад Победы 9 мая 2022 года в Новосибирске: прямая трансляция

Фото Парад Победы 9 мая 2022 года в Новосибирске: прямая трансляция
Фото Парад Победы 9 мая 2022 года в Новосибирске: прямая трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Торжественный парад в честь Дня Победы можно увидеть в онлайн-формате — прямая трансляция военного парада и шествия Бессмертного полка есть на Сиб.фм.

В этом году 77-годовщину Победы в Великой Отечественной войне празднуют в Новосибирске в очном формате. Тем не менее, для жителей доступны и онлайн-трансляции с торжественных мероприятий 9 мая. Увидеть военный Парад Победы, который проходит с 10:00 на площади Ленина, можно в прямой трансляции телеканала ОТС.

В церемониальном марше примут участие более двух тысяч военнослужащих и юнармейцев, а также колонна военной техники. После завершения парада в 10:45 начнётся шествие «Бессмертного полка».

О том, что ещё входит в программу празднования 9 мая в Новосибирске, Сиб.фм писал здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
9 мая
День Победы
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