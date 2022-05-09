Салют в Москве 9 мая 2022 года: онлайн трансляция

Фото pixabay.com, mos.ru

Празднование Дня Победы в Москве завершится не просто салютом, а целым пиротехническим шоу. Во сколько оно начнётся и откуда за ним лучше всего наблюдать, узнавайте в материале Сиб.фм.

Фейерверки в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве запустят сразу с 36 площадок. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится 10 минут.

Для просмотра обновите, пожалуйста, страницу своего браузера. Видео появится за несколько минут до трансляции.

Место для просмотра можно найти в каждом городском округе, сообщается на официальном сайте мэра. Выбрать подходящую площадку легко на онлайн-карте, которая изображена ниже и активна по ссылке.

Если возможности наблюдать за пиротехническим шоу вживую нет, можно присоединиться к просмотру онлайн-трансляции. Ссылка на неё появится в этом материале, для начала просмотра после 22:00 необходимо будет обновить страницу.

Напомним, согласно приказу министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, праздничные салюты по случаю Дня Победы 9 мая прогремят в девяти городах-героях, а также в местах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Ранее Сиб.фм публиковал трансляцию военного парада на Красной площади в Москве.