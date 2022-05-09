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Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади

Фото Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади
Фото Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади

Фото с сайта Кремлин.ру, видео - телеканал ОТС

Главный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.

9 мая в 10:00 по московскому времени (в 14:00 по новосибирскому) начнётся военный парад на Красной Площади в Москве. В нём примут участие 11 тысяч человек в составе пеших расчетов, 131 единица вооружений и спецтехники в механизированной колонне. Первым в её составе пройдёт легендарный Т-34 — лучший танк Великой Отечественной.

Прямую трансляцию с главного парада страны ведёт телеканал ОТС. Видео доступно на сайте Сиб.фм. Перед началом просмотра обновите, пожалуйста, страницу браузера.

Как ранее писал Сиб.фм, в военном параде в Москве примет участие президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ожидается выступление главнокомандующего на параде, он также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Военный парад 9 Мая проходит также в Новосибирске. Сиб.фм ведёт прямую трансляцию праздничных мероприятий.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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