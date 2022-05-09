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В Новосибирске 9 мая в честь Дня Победы прогремят семь салютов

Фото В Новосибирске 9 мая в честь Дня Победы прогремят семь салютов
Фото В Новосибирске 9 мая в честь Дня Победы прогремят семь салютов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Семь праздничных салютов запустят в Новосибирске 9 мая 2022 года по случаю Дня Победы. Главный традиционно прогремит вечером на Михайловской набережной.

9 Мая в Новосибирске в 2022 году отмечается в полном формате впервые за несколько лет. В городе уже состоялся военный парад, прошла колонна «Бессмертного полка» с портретами ветеранов и стартовали концерты и другие праздничные мероприятия. Впереди — яркий артиллерийский салют на Михайловской набережной и фейерверк у стен НОВАТа.

Напомним, что главный салют на набережной в 21:50 запустят артиллеристы 41-й армии Центрального военного округа. В это же время в сквере за оперным театром на площади Ленина начнётся фейерверк.

Ещё один фейерверк вечером организуют на стадионе «Локомотив», а дополнительные салюты — на территориях Ленинского, Первомайского и Советского районов. В Академгородке, например, их будет три: у ДК «Академия», ТЦ «Эдем» и на улице Молодости.

Смотрите также: фоторепортаж с парада Победы на Красном проспекте.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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