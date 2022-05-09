В Новосибирске отменили воздушный парад 9 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Парад авиационной техники отменили в День Победы в Новосибирске.
В 2022 году Парад Победы в Новосибирске прошёл без участия авиационной техники. Об отмене воздушного парада стало известно утром 9 мая из сообщения пресс-службы Центрального военного округа, пишет VN.ru.
Утром 9 мая новосибирцы увидели в небе над городом только сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Как было известно ранее, в День Победы в воздушном параде планировали задействовать четыре единицы авиационной военной техники: истребители-перехватчики МиГ-31, а также транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В.
Как писал Сиб.фм ранее, первая тренировка праздничного пролёта авиации прошла в конце апреля.
О том, какие мероприятия могут посетить жители Новосибирска 9 мая, Сиб.фм подробно рассказывал здесь.
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