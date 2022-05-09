В Новосибирске вуз предупредил студентов о возможных провокациях 9 Мая

Фото Людмилы Карамзиной / 2ГИС

СГУПС в Новосибирске 9 мая предупредил студентов о возможных провокациях в День Победы и напомнил об ответственности за участие в них.

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) в Новосибирске 9 мая предупредил своих студентов о возможных провокациях, которые могут возникнуть в День Победы из-за напряжённой внешнеполитической обстановки.

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной. Мы уважаем гражданскую позицию каждого, но при этом убедительно просим вас не посещать несанкционированные акции во избежание негативных последствий. Берегите себя!» — говорится в публикации, размещённой на официальной странице вуза в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что участника «Бессмертного полка», присоединившегося к шествию с провокационными плакатами вместо портретов ветеранов, забрали в полицию. В отделении в отношении мужчины составили протокол за дискредитацию Вооружённых Сил РФ.



