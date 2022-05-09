«Вклад в Победу внесли новосибирцы»: первые лица поздравили жителей Новосибирской области с Днём Победы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравили новосибирцев с Днём Победы.

Поздравление полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Сеоышева

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие сибиряки! Поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Для нас День Победы — это праздник со слезами на глазах, символ памяти о героях тех лет, дань глубочайшей благодарности и уважения предкам, не щадившим себя во имя Родины и Отечества.

Этот день стал олицетворением чести и доблести, стойкости и беспримерного мужества, проявленных нашим народом в боях за родную землю.

Сибирь внесла большой вклад в общую Победу. Наши воины героически проявляли себя на полях Великой Отечественной войны – сибирские дивизии и полки принимали участие в ключевых боях, определявших исход сражений. Экономика Сибири была переведена на военные рельсы, на её территории выпускались боевая техника, оружие, боеприпасы. Здесь работали военные госпитали, куда на излечение направляли тяжелораненых. Сибирская земля стала новым домом для сотен тысяч эвакуированных.

Дорогие ветераны! За прошедшие десятилетия мы стали острее осознавать, как много вам пришлось перенести в те тяжёлые военные годы. Наш долг – жить так, чтобы совершённые нами поступки и принятые решения были достойны ваших заслуг. Для российских солдат и офицеров, которые находятся сейчас на боевом посту, ваши героические подвиги являются безусловным ориентиром! Наши воины каждый день проявляют отвагу, стойкость и мужество, освобождая братский народ, и вся наша огромная страна по праву гордится ими.

Уважаемые сибиряки! Оберегая в памяти летопись ратных и трудовых подвигов старшего поколения, мы обязаны сохранить самое драгоценное, что было ими спасено – свободу и честь Великой Державы. Пусть празднование Дня Победы и впредь будет служить сплочению народов России, укреплению наших мировоззренческих опор, преемственности поколений и наращиванию мощи российского государства.

С праздником! С Днём Великой Победы!

Поздравление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Уважаемые жители Новосибирской области! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днём Победы!

Для жителей Новосибирской области, всей России 9-е мая было, есть и всегда будет особым, по-настоящему святым днём. Память о подвиге старших поколений, на фронте и в тылу защитивших нашу Родину и всё человечество от нацистских агрессоров, живёт в каждой новосибирской семье.

Уверены, сегодня особенно важно помнить историю освобождения Украины от фашистских захватчиков. В следующем году мы будем отмечать юбилей этих событий. В 1943 году началась основная освободительная операция Красной армии на украинской земле. В ходе этой операции наш прославленный земляк, Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров совершил один из своих подвигов при форсировании реки Десна. Фактически, первые бои за освобождение Донбасса начались ещё в 1942 году.

Нельзя забывать о том, как много для освобождения Украины сделал наш большой многонациональный народ, и какой весомый вклад в эту Победу внесли сибиряки, новосибирцы.

Мы желаем 9-го мая ветеранам, всем жителям нашего региона праздничного настроения, здоровья и счастья!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Поздравление мэра Новосибирска Анатолия Локтя

Дорогие новосибирцы!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы Красной армии и советского народа в Великой Отечественной войне!

В мае 1945 года на куполе поверженного Рейхстага взвилось красное Знамя Победы. Свободу и независимость нашей страны в той страшной войне отстаивали русские и белорусы, украинцы и азербайджанцы, армяне и грузины, казахи и киргизы, латыши и литовцы, молдаване и таджики, туркмены, узбеки и эстонцы — весь многонациональный народ СССР. Все 15 союзных республик защищали своё Отечество, свой общий дом. Недаром эту войну называют священной: советский народ сражался за самое дорогое, что у него было, — за свою Родину.

Самоотверженная любовь к Отчизне стала той воодушевляющей силой, благодаря которой наши деды и прадеды поставили победную точку в войне с гитлеровской Германией. Они сделали это ради нас, ради будущего страны. Вот почему мы не имеем права предать забвению этот великий подвиг.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Мы никогда не забудем того, что вы сделали для всех нас! Вечная память героям, павшим на полях сражений!

Сегодня, когда нашу историю пытаются исказить, нивелировать правду о роли советского народа в победе над фашизмом, нам особенно важно сплотиться, важно поддерживать наши славные традиции, воспитывать в молодёжи любовь и уважительное отношение к своей истории. Мы приняли решение продолжать акцию «Эстафета патриотизма поколений». Новосибирцы проявили большой интерес к этому проекту: в патриотических мероприятиях участвовали более 400 тысяч горожан. Уверен, что и второй этап акции будет не менее масштабным. В числе самых знаковых событий этого года — установка стелы «Город трудовой доблести» на площади им. Калинина. Это дань трудовому подвигу наших земляков, ковавших Великую Победу в тылу.

9 Мая — это святой праздник для всех нас. Я искренне рад, что в этом году мы отмечаем его в полноценном формате. Новосибирцы и гости города смогут лично посмотреть военный парад, пройти в рядах Бессмертного полка с портретами своих героев, а главное — ощутить гордость за наш многонациональный народ, выразить чувство патриотизма и любви к Родине.

Мы отмечаем 77-ю годовщину Победы в непростое время. В эти минуты российские солдаты, в том числе воины-сибиряки, выполняют свой долг перед Родиной. Мы переживаем за них и ждём домой.

Дорогие новосибирцы! От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть небо над нашим городом всегда будет чистым и мирным.

Напомним, что День Победы в Новосибирске впервые с 2019 года отмечается полномасштабно. Власти приняли решение провести все праздничные мероприятия в традиционном формате.

Правда, утром 9 мая стало известно, что из-за непогоды в городе не будет авивапарада.