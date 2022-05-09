Жительница Новосибирска потеряла обувь в колонне «Бессмертного полка»

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Жительнице Новосибирска пришлось разыскивать потерянную во время шествия «Бессмертного полка» обувь.

В День Победы сотни новосибирцев присоединились к шествию колонны «Бессмертный полк», которое началось в 10:45 от Октябрьской магистрали. Жителей города, которые вышли почтить память погибших в Великой Отечественной войне родственников, оказалось настолько много, что некоторые даже начали терять собственную обувь под напором толпы. Об этом рассказала корреспондент Сиб.фм, которая тоже приняла участие в шествии.

По сообщению журналиста, во время шествия над головами участников акции пролетели самолёты, из которых выпали листовки, стилизованные под акт о капитуляции германских вооружённых сил. Многие захотели сохранить экземпляр обращения у себя: из-за большого количества желающих люди начали сталкиваться друг с другом.

«Некоторые теряли обувь, так как им на ноги наступали. Одной женщине в возрасте пришлось вернуться, потому что в этой толпе она потеряла тапочек», — дополнила корреспондент Сиб.фм.

Также журналист отметила, что посмотреть праздничный парад собралось настолько большое количество зрителей, что было очень трудно вместить всех на территории площади Ленина.

Шествие колонны «Бессмертного полка» завершится у Дома офицеров на Красном проспекте, 63.

Напомним, на протяжении 9 мая в центре и некоторых районах города запрещена продажа алкоголя. Всего таких зон 12, об их расположении Сиб.фм рассказывал здесь.