В Новосибирске запретили продавать алкоголь 9 мая

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В центре Новосибирска в День Победы запрещена продажа алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.

На протяжении 9 мая в Новосибирске действует «сухой закон»: с 9 до 22 часов жители не смогут приобрести алкоголь в центре города и некоторых районах. Соответствующее постановление подписали в мэрии Новосибирска.

Розничная торговля алкоголем в День Победы запрещена на 12 территориях:

— в границах ул. Селезнёва, ул. Алейской, участка от ул. Алейской, 4, к. 1 до ул. Планетной, 55/6, участка от ул. Планетной, 55/6 до проспекта Дзержинского, 2а, участка от проспекта Дзержинского, 2а до ул. Кошурникова, 8/1, участка от ул. Кошурникова, 8/1 до ул. Селезнева, 36;

— в границах ул. Александра Невского, ул. Учительской, ул. Народной (до ул. Народной, 29), участка от ул. Народной, 29 до ул. Богдана Хмельницкого, 23;

— в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от ул. Зорге, 183 до ул. Зорге, 219, участка от ул. Зорге, 219 до ул. Зорге, 86;

— в границах ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской, участка от ул. Оловозаводской до ул. Саввы Кожевникова, 29/1, ул. Саввы Кожевникова;

— в границах ул. Степной, ул. Петропавловской, ул. Котовского, участка от ул. Котовского, 20 до ул. Широкой, 3, ул. Широкой, ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Римского-Корсакова;

— в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, ул. Шевченко, ул. Маковского, участка от ул. Шевченко, 2/1 до ул. Инской, 35, участка от ул. Инской, 7 до ПКиО «Михайловская набережная», ПКиО «Михайловская набережная», участка от дома по ул. Добролюбова, 2б, к. 2 до ул. Добролюбова, 2а, ул. Обской;

— в границах ул. Первомайской, участка от ул. Первомайской, 150/1 до ул. Героев Революции, 6, участка от ул. Героев Революции, 6 до ул. Качалова, 23, участка от ул. Качалова, 23 до ул. Первомайской;

— в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда;

— в границах ул. Молодости, ул. Гидромонтажной, ул. Энгельса, ул. Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от ул. Приморской, 7, к. 1 до ул. Молодости, 25а (включая ул. Софийскую, 23, к. 1);

— в границах ул. Военной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ипподромской;

— в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской;

— в границах ул. Фрунзе, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, ул. Ипподромской, Красного проспекта, ул. Советской.

Кроме того, на протяжении 9 мая запрещена реализация напитков в стеклянной таре.

Также в мэрии уточнили, что работа летних кафе площадок и веранд 9 мая должна быть закончена не позднее 23 часов.

Тем магазинам и точкам общепита, которые расположены в зонах проведения массовых мероприятий, предложили организовать торговлю безалкогольными напитками: например, новосибирцы могут приобрести соки, квас, коктейли, мороженое и кондитерские изделия.

Также 9 мая в Новосибирске будет перекрыто движение на нескольких городских автомагистралях. Их полный список Сиб.фм публиковал здесь.

Напомним, полную программу праздничных мероприятий, которые проходят в Новосибирске в честь Дня Победы, можно увидеть здесь.